برنت يرتفع 1.4 بالمئة مع تجدد التوتر بمضيق هرمز بلغ 73 دولارا للبرميل، والنفط الأمريكي عند 69.5 دولارا للبرميل عقب مزاعم باستهداف ناقلات

الرباط / الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 بالمئة، الثلاثاء، لتسجل 73 دولارًا للبرميل، عقب تجدد التوتر في مضيق هرمز نتيجة مزاعم باستهداف ناقلات.

كما زادت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.3 بالمئة، لتبلغ نحو 69.5 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:30 ت.غ.

ويأتي هذا الارتفاع بعد مزاعم استهداف بعض الناقلات في مضيق هرمز، رغم توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم لإنهاء القتال، ما انعكس إيجابًا على الأسواق بعد أشهر من التقلبات.

والاثنين، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن حريقًا اندلع في ناقلة نتيجة إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغًا عن الحادث على بعد 8 أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان، مشيرةً إلى أن ناقلة نفط أبلغت عن إصابتها بمقذوف غير محدد في جانبها الأيسر أثناء الإبحار جنوبًا.

وادعى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الجيش الإيراني هاجم سفينتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهما.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء الاثنين صاروخين على الأقل باتجاه السفن التجارية، عقب انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار استمر أسبوعًا بين طهران وواشنطن.

وأوضح المسؤولون أن السفينتين تعرضتا لأضرار كبيرة، دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة قد تنفذ ردًا عسكريًا ضد أهداف إيرانية في المنطقة عقب الهجوم.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء تفاهم استمر أسبوعًا بين الولايات المتحدة وإيران، وكان يتضمن وقف الهجمات في مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران استمر حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

ولا تزال واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم، كان آخرها في الدوحة يوم 30 يونيو/ حزيران، حيث عقد الوفد الإيراني لقاءات ثلاثية مع وسطاء من قطر وباكستان، إضافة إلى لقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع مسؤولين قطريين.