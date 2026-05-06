برميل خام برنت يهبط 11 بالمئة إلى 97 دولارا والعقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض 12 بالمئة عقب تقارير إعلامية عن "قرب" التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 11 بالمئة إلى 97 دولارا للبرميل، الأربعاء، عقب تقارير إعلامية عن "قرب" التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران 12 في المئة إلى 90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11.30 (تغ).

ونقلت وسائل إعلام بينها موقع "أكسيوس" الإخباري وقناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين دون تسميتهم، أن واشنطن وطهران "تقتربان" من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الأربعاء، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة إلى 106 دولارات للبرميل، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 3.5 بالمئة إلى 98.6 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:00 "تغ"، حسب تداولات.​​​​​​​

والأربعاء، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بقرار ترامب تعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، قائلا إن بلاده "متفائلة جدا" بأن تؤدي الجهود الحالية إلى اتفاق سلام "دائم" مع إيران.

وأعلن ترامب فجر الأربعاء، تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" إن القرار اتُخذ بناءً على طلب باكستان ودول أخرى في أعقاب ما وصفه بـ"النجاح العسكري الهائل" في الحرب ضد إيران.​​​​​​​



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.