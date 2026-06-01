بدءا من 2029.. أذربيجان تزود تركيا بـ33 مليار متر مكعب من الغاز الاتفاقية وقعتها شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية "بوتاش"، مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" على هامش "منتدى باكو للطاقة"

أنقرة/ الأناضول

وقعت شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية "بوتاش"، مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار"، بالتعاون مع شركتي "توتال إنرجيز" وشركة أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية)، اتفاقية لتوريد إجمالي 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا على مدار 15 عاما اعتبارا من عام 2029.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الاثنين، أن العلاقات القوية في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان انتقلت إلى مرحلة جديدة خلال "أسبوع باكو للطاقة" الذي انطلق الاثنين.

وبموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي الموقعة على هامش "منتدى باكو للطاقة"، سيتم تأمين تدفق ما مجموعه 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا اعتبارا من عام 2029، وذلك في إطار الاستثمارات الإنتاجية الجديدة في حقل "أبشيرون".

وتهدف هذه الخطوة، التي تدعم رؤية تركيا في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، إلى المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لتركيا والمنطقة وأوروبا على حد سواء، بحسب البيان.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قد أعلن في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق مع أذربيجان لتوريد غاز طبيعي بإجمالي 33 مليار متر مكعب.

وقال بيرقدار حينها "إنها اتفاقية لضخ غاز من حقل أبشيرون في أذربيجان بواقع 2.25 مليار متر مكعب سنويا، ولمدة 15 عاما، بإجمالي 33 مليار متر مكعب".