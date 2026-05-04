بتكوين تتجاوز 80 ألف دولار في أعلى مستوى منذ 3 أشهر صعود أكبر عملة مشفرة جاء مدفوعا بإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر وسط ترقب مآل المواجهة بين واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول

ارتفع سعر بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، الاثنين، نحو 2 بالمئة ليتجاوز 80 ألف دولار، في أعلى مستوى منذ نحو 3 أشهر.

هذا الارتفاع جاء وسط إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع ترقب مآلات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وتم تداول بتكوين عند مستوى 80 ألف و400 دولار، مدعومة أيضا بتوقعات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة واستمرار تدفقات الاستثمار إلى السوق.

​​​​​​​كما جاء الصعود في ظل تقلبات أسواق الطاقة والمال العالمية؛ جراء تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات التضخم، وسط تحذيرات من التداعيات في أنحاء العالم.

ومساء الأحد، قال ترامب إن بلاده ستبدأ بداية من الاثنين مساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز على العبور.

ورد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن تدخل واشنطن في تنظيم الملاحة في هرمز سيُعد خرقا لوقف إطلاق النار.

وقبل الحرب كان يمر عبر المضيق 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/نيسان حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.