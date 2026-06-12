على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران..

انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1 بالمئة خلال أبريل على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران..

الرباط/ الأناضول

انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان، الجمعة، إن "الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، بعد نمو بنسبة 0.3 بالمئة في مارس 2026، و0.4 بالمئة في فبراير 2026".

وأظهرت بيانات المكتب أن تراجع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.2 بالمئة كان المحرك الرئيسي للانكماش، فيما أسهم ارتفاع إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.1 بالمئة في الحد جزئياً من تأثير هذا التراجع.

في المقابل، سجل قطاع الإنتاج نمواً صفرياً خلال الشهر.

وعزا المكتب جزءاً من هذا الانخفاض إلى تداعيات الحرب على إيران، مشيراً إلى أن إلغاء عدد من الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط أثر سلباً في نشاط الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.

وتسببت هذه الحرب التي تجاوزت حاجز المئة يوم، في اضطرابات بإمدادات الطاقة العالمية، ما أدى إلى تجدد الضغوط التضخمية حول العالم.

وتخوض واشنطن وطهران منذ سريان الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وسط تباين في المواقف بشأن فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران، مدعياً إحراز تقدم في التفاهمات بين الجانبين، فيما نفت طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، ووصفت هذه التصريحات بأنها "مجرد تكهنات".