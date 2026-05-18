"النقد الدولي" يحذر من تفاقم الاضطرابات الاقتصادية بسبب حرب إيران في تصريحات لكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي تستضيفه إفيان الفرنسية في 18 و19 مايو..

الرباط / الأناضول

دعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الاثنين، إلى عدم اتخاذ إجراءات تزيد من استفحال الوضع الاقتصادي والمالي العالمي، خاصة في ظل تأثير الحرب على إيران على الأسواق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي تستضيفه مدينة إفيان الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء، في ظل رئاسة باريس للمجموعة هذا العام.

وقالت جورجيفا إن" الحرب أثرت على الأسواق في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل، ويجب التأكيد على مواقف سياسية واضحة، ولكن لا يجب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من استفحال الوضع".

وتتألف مجموعة الدول الصناعية السبع من الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا.

وتتزامن اجتماعات المجموعة مع استمرار تداعيات الحرب على إيران على اقتصاد العالمي مثل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.

وإثر تعثر مفاوضات بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 من الشهر ذاته حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها المطلة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت طهران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف دولية من احتمال انهيار هدنة سارية منذ 8 أبريل، في حال عدم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات مضادة على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

