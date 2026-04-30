النفط يهبط 3.4 بالمئة ليبلغ 114 دولارا للبرميل بعدما صعد صباحا إلى 125 دولارا للبرميل عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات في ظل ترقب المستثمرين انعكاس قرارات البنوك المركزية على الوضع الاقتصادي والمالي

الرباط/ الأناضول

تراجعت أسعار النفط نحو 3.4 بالمئة في تداولات الخميس، بعدما صعدت صباحا إلى 125 دولارا للبرميل عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات.

وهبط سعر خام برنت 3.4 بالمئة إلى 114 دولارا للبرميل، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 104.5 دولارات بانخفاض 2.3 بالمئة مع حلول الساعة 16.00 تغ.

وأرجع مراقبون هذا الهبوط لعدم حدوث تصعيد جديد في الأزمة الإيرانية رغم تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، فضلا عن كون المستثمرين يبيعون لجني الأرباح مما يدفع إلى تراجع الأسعار.

وتتأثر أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وخلال الأيام الأخيرة عاودت أسعار النفط الارتفاع بسبب غموض بشأن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويترقب المستثمرون انعكاس قرارات البنوك المركزية على الوضع الاقتصادي والمالي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النمو إثر صدمة النفط.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وتخيم على الأسواق العالمية مخاوف من استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز أو انهيار الهدنة واستئناف الحرب، وسط جمود بمسار المفاوضات.