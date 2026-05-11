النفط يقفز بنحو 5 بالمئة عقب رفض ترامب رد إيران على مقترح إنهاء الحرب خام برنت سجل نحو 105 دولارات للبرميل، فيما سجل النفط الخام الأمريكي نحو 99 دولارا للبرميل صباح الاثنين..

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 5 بالمئة، الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قبوله الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب، ما أثار مخاوف من تعثر المساعي الدبلوماسية وتصعيد محتمل في التوترات بالمنطقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة حوالي 4.3-5 بالمئة لتصل إلى نحو 105 دولارات للبرميل.



كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة مشابهة (حوالي 3.8-4.7 بالمئة) لتبلغ قرابة 99 دولاراً للبرميل صباح اليوم.

وجاء هذا الارتفاع بعدما وصف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، الأحد، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غير مقبول".

ولم يتضح على الفور مضمون الردّ الإيراني، بيد أن وكالة أنباء تسنيم الشبه الرسمية نقلت عن مصدر إيراني مطلع (لم تسمه) قوله إنه تضمن: وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات وضمانات بعدم شن أي هجمات مستقبلية على إيران ورفعا كاملا للعقوبات الأمريكية، بما يشمل قيود تصدير النفط، خلال 30 يوما.

ويشمل أيضا إنهاء الحصار البحري فور توقيع اتفاق مبدئي، بجانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وتولي إيران إدارة مضيق هرمز مقابل التزامات أمريكية.

ولم يصدر تأكيد أو تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني بشأن تدوينة ترامب أو ما أوردته وكالة تسنيم.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.