المغرب.. ارتفاع التضخم 1.7 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مدفوعا بزيادة أسعار النقل 8.4 بالمئة نتيجة ارتفاع الطاقة

الرباط / الأناضول

أعلنت هيئة مغربية، الجمعة، ارتفاع التضخم في البلاد 1.7 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة.

جاء ذلك بحسب بيان للمندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب.

وقالت المندوبية إن الرقم المسجل للتضخم "جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة، وأسعار المواد غير الغذائية 2.5 بالمئة".

ولفتت إلى أن "أكبر الارتفاعات سجلت على مستوى أسعار النقل بـ 8.4 في المئة نتيجة ارتفاع الطاقة".

وأضافت: "على أساس شهري، تزايد معدل التضخم 0.4 بالمئة خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس/ آذار الذي سبقه".

وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي صعودا مدفوعة بالحرب والاضطرابات في مضيق هرمز، مع شكوك حيال المفاوضات بين واشنطن وطهران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.