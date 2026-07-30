أكد استمرار مخاطر التضخم رغم استقرار معدله عند 5.3 بالمئة في يونيو..

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة عند 7 بالمئة أكد استمرار مخاطر التضخم رغم استقرار معدله عند 5.3 بالمئة في يونيو..

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 7 بالمئة، في ظل مخاطر متصاعدة تستوجب مواصلة دعم مسار خفض التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس إدارته، إن المجلس قيّم آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.

وأضاف أن "معدل التضخم استقر عند 5.3 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مستفيدا من تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2 بالمئة، مقابل 13.2 بالمئة في الشهر السابق".



وأوضح البنك أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر متصاعدة، ما يستوجب مواصلة دعم مسار خفض التضخم خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام يتطلب سياسات اقتصادية متناسقة، عبر توافق تطور السيولة والإنفاق العمومي والطلب الداخلي مع القدرات الإنتاجية للاقتصاد ومتطلبات الحفاظ على التوازنات الخارجية.



وكان البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 7.5 بالمئة إلى 7 بالمئة.



ومنذ سنوات، تعاني تونس ضغوطا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، في زيادة الضغوط التضخمية عالميا، جراء ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.