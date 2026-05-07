المركزي التركي: أولويتنا تحقيق استقرار الأسعار رغم تداعيات الحرب على مسار خفض التضخم، وفق كلمة ألقاها محافظ البنك فاتح قره هان ضمن جلسة خاصة في "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" المقامة في مركز إسطنبول المالي

إسطنبول / الأناضول

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان، الخميس، إن الأولوية الأساسية للبنك هي "تحقيق استقرار الأسعار"، مؤكدا أن الحرب على إيران أثّرت في مسار خفض التضخم لكنها "لن تغيّر عزيمتنا" بالخصوص.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن جلسة خاصة في "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" المقامة في مركز إسطنبول المالي، بالتعاون مع اتحاد البنوك التشاركية التركية.

وأوضح قره هان أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يواصل التأثير سلبا في معدلات التضخم عالميا، وأن تركيا بدأت تشعر بانعكاسات هذه التطورات على التضخم وميزان التجارة الخارجية.

وأضاف أن بيانات التضخم في أبريل/ نيسان الماضي أظهرت بوضوح تأثير الحرب، متوقعا استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة على معدلات التضخم في المدى القصير.

وأكد أن انعكاسات هذه التطورات على التضخم في المدى المتوسط ستحدد توجهات السياسة النقدية، مشددا على أن البنك المركزي سيأخذ هذه العوامل بالحسبان في قراراته المقبلة.

وأكمل محافظ المركزي التركي: "رغم أن الحرب أثرت في مسار خفض التضخم، فإنها لم تغيّر عزيمتنا على تحقيق استقرار الأسعار".

ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز الطبيعي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، كما شهدت أسعار المعادن الصناعية والسلع الزراعية ارتفاعات ملحوظة، ما يزيد الضغوط التضخمية، خصوصا على الدول المستوردة للطاقة.

وبيّن أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 32.4 بالمئة في أبريل الماضي، موضحا أن أسعار الطاقة والغذاء والملابس ساهمت في تسجيل معدلات تضخم أعلى من توقعات الأسواق.

وزاد: "رغم إحراز تقدم مهم في مسار خفض التضخم مقارنة بذروته في مايو/ أيار 2024، فإن التضخم لا يزال مرتفعا".



وأفاد قره هان بأن السياسة النقدية المشددة ستمنع التدهور الأخير في التضخم من الإضرار بالتوقعات على المدى المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" في مركز إسطنبول المالي، تحت عنوان "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، وتبحث قطاع التمويل التشاركي من جميع جوانبه، وتستمر يوما واحدا.

جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة وفقا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة.