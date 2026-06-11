ويخفض توقعات النمو إلى 0.8 بسبب الحرب على إيران

المركزي الأوروبي يرفع توقعاته لتضخم منطقة اليورو إلى 3 بالمئة بـ 2026 ويخفض توقعات النمو إلى 0.8 بسبب الحرب على إيران

الرباط / الأناضول

رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو إلى 3 بالمئة خلال العام 2026 من 2.6 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب على إيران.

أفاد بذلك بيان للمركزي الأوروبي عقب اجتماع له تزامنا مع استمرار التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

كما رفع المركزي الأوروبي توقعات التضخم في 2027 إلى 2.3 بالمئة من 2 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تضرر سلاسل الإمداد بسبب الحرب.

ووفق البيان، خفض المركزي توقعات النمو إلى 0.8 بالمئة من 0.9 بالمئة، متوقعا نموا بنحو 1.2 بالمئة خلال 2027، مما يعكس تأثير الحرب على الأسواق .

وأشار البيان إلى أن المركزي قرر رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة لكبح التضخم الناتج عن الحرب على إيران.

وتأتي هذه القرارات وسط تقلبات تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وتصاعدت التوترات الإقليمية بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأربعاء، تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف وقواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على تلك الهجمات.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.