المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة ويلتزم بوضع سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط

إسطنبول/ الأناضول

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة، تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على الوضع الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك بحسب بيان لمجلس إدارة المركزي الأوروبي، عقب اجتماع له، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال البنك إن "أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع ستبقى دون تغيير عند 2.25 بالمئة".

ويلتزم المجلس، وفق البيان، "بوضع سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم عند مستوى 2 بالمئة المستهدف على المدى المتوسط".

ولفت البيان إلى أنه "رغم التقلبات الشديدة في توقعات أسعار الطاقة، إلا أنها تقترب حاليا من خط الأساس لتوقعات موظفي النظام الأوروبي للبنوك المركزية لشهر يونيو (حزيران)، وتتجاوز بكثير المستويات المسجلة قبل النزاع في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه "لا يزال الغموض يكتنف الوضع، ولم يتضح بعد الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة".

وبحسب البيان، فإن "مجلس إدارة البنك يراقب عن كثب شدة الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية".

وقفزت أسعار خام برنت، الخميس، بأكثر من 6 بالمئة مقتربة من 100 دولار للبرميل إثر استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف استهداف السفن و"ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، بينما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

