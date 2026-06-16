المجلس العالمي للذهب: غالبية البنوك المركزية تعتزم زيادة حيازاتها منه

الرباط / الأناضول

أظهر استطلاع للمجلس العالمي للذهب أن غالبية البنوك المركزية في العالم تعتزم زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر خلال الشهور الـ12 المقبلة.

المجلس أجرى الاستطلاع بين 5 فبراير/شباط و19 مايو/أيار الماضيين، وشمل نحو 76 بنكا مركزيا مختلفين من حيث التوزيع الجغرافي وكمية الذهب المملوكة.

وأظهر الاستطلاع أن 89 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن حيازات الذهب لدى البنوك المركزية ستزداد خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وأضاف أن من أهم العوامل التي تدفع البنوك إلى الاحتفاظ بالذهب هو: أداء الذهب خلال الأزمات، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والتحوط ضد التضخم.

في المقابل، توقع 74 بالمئة من المستطلعين انخفاضا في حيازات الدولار الأمريكي، ضمن الحيازات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما توقعوا أن حصة العملات الأخرى، مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني، ستبقى ثابتة خلال الفترة نفسها، بينما ستزداد حيازات الذهب.

المجلس أفاد بتراكم كميات من الذهب لدى البنوك بمعدل 1000 طن خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة عن متوسط 500 طن خلال العقد السابق.

ويأتي هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم، وفقا للبيان، في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وتحسنت معنويات الأسواق العالمية، ومنها الذهب، منذ الإعلان عن اتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما زاد أسعار النفط وضغوط التضخم عالميا.

وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وإن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.