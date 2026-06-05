على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، رغم تراجعها 0.2 بالمئة على أساس شهري

الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 2.9 بالمئة خلال مايو بسبب الحرب على إيران على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، رغم تراجعها 0.2 بالمئة على أساس شهري

الرباط / الأناضول

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الحرب على إيران.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري مقارنة بأبريل/ نيسان الماضي، وفق بيانات المنظمة الأممية.

وقالت المنظمة في بيان إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9 بالمئة، وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت أن مؤشر أسعار الحبوب زاد بنسبة 4.9 بالمئة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أسعار اللحوم بنسبة 6.3 بالمئة.

وأشارت المنظمة إلى أن "الأسعار العالمية للقمح ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في مايو، مدعومة بحصاد أقل متوقع في البلدان المصدرة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "في حين أدى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة إلى ضغوط إضافية نحو رفع الأسعار على مستوى العالم".

كما شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة أن "ثلث تجارة الأسمدة يمر عبر مضيق هرمز المضطرب أمنيا".

وعلى أساس شهري، قالت المنظمة إن أسعار الغذاء شهدت انخفاضا طفيفا ب0.2 بالمئة خلال مايو مقارنة مع أبريل.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

