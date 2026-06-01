الغاز الأوروبي يقفز 4.5 بالمئة مع تجدد التوتر الأمريكي الإيراني ارتفع السعر إلى 55 دولار لكل ميغاواط/ ساعة وفق مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف"..

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، الاثنين، بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 55 دولار لكل ميغاواط/ ساعة، عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وغموض نتائج المفاوضات بينهما.

وارتفع السعر بنسبة 4.5 بالمئة وفق مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف" المرجعي ليصل إلى 48 يورو (55 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 9:00 ت.غ.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تضرر سلاسل الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز، والغموض بشأن مصير المفاوضات عقب التوترات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة لا يعنيان بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف، وإن المحادثات مع واشنطن بدأت في أجواء يسودها الشك وانعدام الثقة.

وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية المتناقضة والرسائل التي تُنقل عبر وسائل الإعلام تسهم في إطالة أمد العملية التفاوضية.



ومساء الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيّرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك الواقعتين قرب مضيق هرمز، جنوبي إيران.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت عقب إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-1" في أثناء تحليقها "فوق المياه الدولية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قال الأحد، في بيان إنه أسقط طائرة مسيّرة مسلحة تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وتقود باكستان وساطة في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فيما تضع طهران ضمن شروطها لإنهاء الحرب وقفا لإطلاق النار في لبنان.

وكانت المتوسط السعري لأسعار الغاز الأوروبي في فبراير/ شباط الماضي قبيل اندلاع الحرب 32.4 يورو (حوالي 37 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة وفق مؤشر "تي تي إف" المرجعي.