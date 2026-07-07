ارتفع سعره إلى 52 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، وفق مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف"..

الغاز الأوروبي يقفز 4 بالمئة إثر ادعاءات باستهداف ناقلات في هرمز ارتفع سعره إلى 52 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، وفق مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف"..

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، الثلاثاء، إلى 52 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، إثر تجدد التوتر في مضيق هرمز على خلفية ادعاءات باستهداف ناقلات.

وارتفع السعر بنسبة 4 بالمئة، وفق مؤشر الغاز الأوروبي المرجعي "تي تي إف"، ليبلغ 46 يورو (52 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 08:30 ت.غ.

ويأتي هذا الارتفاع بعد ادعاءات باستهداف بعض الناقلات في مضيق هرمز، رغم توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم لإنهاء القتال، ما انعكس إيجابا على الأسواق بعد أشهر من التقلبات.

وادعى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الجيش الإيراني هاجم سفينتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهما.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني أطلق، مساء الاثنين، صاروخين على الأقل باتجاه السفينتين التجاريتين، عقب انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار استمر أسبوعا بين طهران وواشنطن.

وأوضح المسؤولون أن السفينتين تعرضتا لأضرار كبيرة، دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة قد تنفذ ردا عسكريا ضد أهداف إيرانية في المنطقة عقب الهجوم.

والاثنين، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن الحادث على بعد 8 أميال بحرية شرقي منطقة ليما في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن ناقلة نفط أبلغت عن إصابتها بمقذوف غير محدد في جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء تفاهم استمر أسبوعا بين الولايات المتحدة وإيران، وكان يتضمن وقف الهجمات في مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران استمر حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

ولا تزال واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم، كان آخرها في الدوحة يوم 30 يونيو/ حزيران، حيث عقد الوفد الإيراني لقاءات ثلاثية مع وسطاء من قطر وباكستان، إضافة إلى لقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع مسؤولين قطريين.