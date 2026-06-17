سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع من 180 ألف تومان الأسبوع الماضي إلى 152 ألفا اليوم..

العملة الإيرانية ترتفع 15 بالمئة مقابل الدولار عقب الاتفاق مع واشنطن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع من 180 ألف تومان الأسبوع الماضي إلى 152 ألفا اليوم..

أنقرة/الأناضول

سجلت العملة الوطنية الإيرانية مكاسب تجاوزت قيمتها 15بالمئة في غضون أيام، بعد أشهر من الخسائر الحادة، في أعقاب التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وبدأت آثار هذا التفاهم، الذي يقضي بحل النزاعات بين الجانبين بالطرق الدبلوماسية، تنعكس إيجاباً وبشكل ملحوظ على الأسواق الإيرانية.

ووفقاً لبيانات موقع "pashizi.com" المتخصص في رصد سوق الصرف الحرة في إيران، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، ليصل إلى 152 ألف تومان.

وكان سعر الصرف قد استقر الأسبوع الماضي عند مستويات 180 ألف تومان.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني واجه صعوبات بالغة خلال الأشهر الأخيرة تحت وطأة تكاليف الحرب، ومعدلات التضخم المرتفعة، وضغوط العقوبات الاقتصادية.

وكانت أسعار الصرف قفزت إلى ذروة تاريخية في مارس/ آذار الماضي بتسجيلها 190 ألف تومان للدولار الواحد، بالتزامن مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط، مما قاد العملة الوطنية آنذاك إلى تراجع غير مسبوق.



والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2026.