العراق: قرب استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط كركوك - جيهان وزارة النفط العراقية قالت إن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص الأخيرة بعد إعادة تأهيله..

بغداد / الأناضول

​​​​​​​أعلنت وزارة النفط العراقية قرب استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط كركوك – جيهان، بطاقة 600 ألف برميل يوميا.

وقالت في بيان الجمعة، إنه خلال الفترة الأخيرة وبعد الأحداث التي أثرت على الملاحة في مضيق هرمز، تم التوجه إلى تفعيل المنافذ الأخرى لتصدير نفط البلاد.

وأشارت إلى أن خط أنابيب كركوك - جيهان، تعرض لأضرار كبيرة سابقا، موضحة أن كوادرها تمكنت من إعادة تأهيل الخط.

وأفادت بأن الخط في المراحل الأخيرة حاليا من الفحص، تمهيدا لتأمين تصدير النفط قريبا، بطاقة تصل إلى 600 ألف برميل يوميا.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، وضمن ردها أعلنت طهران في 2 مارس/ آذار تقييد الملاحة في مضيق هرمز، وفي 13 أبريل/ نيسان فرضت واشنطن حصارا على المضيق.



وفي 18 مارس/آذار أعلنت شركة نفط الشمال في العراق، استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، عقب توقف منذ العام 2023.

وأكدت وزارة النفط العراقية استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة 250 ألف برميل يوميا.

