في إطار آلية جديدة للحوار الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وسط خلافات بشأن العجز التجاري و"الممارسات غير العادلة"

الصين وأوروبا تعقدان جولة تشاور ثانية بالخريف لاحتواء خلافات تجارية في إطار آلية جديدة للحوار الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وسط خلافات بشأن العجز التجاري و"الممارسات غير العادلة"

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الصين، الخميس، أن الجولة الثانية من آلية التشاور التجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي ستعقد خلال الخريف المقبل، في إطار جهود الجانبين لمواصلة الحوار الاقتصادي واحتواء الخلافات التجارية المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الصين والاتحاد الأوروبي سيعقدان الاجتماع الثاني للآلية خلال الخريف، دون ذكر تاريخ محدد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح متحدث الوزارة، أن الآلية تشكل منصة حوار دورية جديدة للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع أو اجتماعين على المستوى الوزاري سنويا في إطارها.

ويأتي الإعلان بعد انعقاد الاجتماع الأول للآلية في بروكسل، في 9 يونيو/ حزيران 2026، حيث اتفق الجانبان على العمل لتحقيق نتائج عملية من المشاورات، واستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز تنميتها المستدامة.

وأضاف المتحدث الصيني، أن الاجتماع الأول ركز على 3 مجالات لتعزيز نمو التجارة الثنائية بصورة أكثر توازنا، بدلا من تقليص التجارة سعيا إلى تحقيق التوازن.

وبشأن القطاعات الناشئة، قال إن الجانبين سيسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، إلى جانب الاستفادة بشكل أكبر من إمكانات التعاون في تجارة الخدمات.

وذكر أن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن توصيف جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، باعتبارهما شريكين تجاريين رئيسيين ومستقرين ومتوازنين.

ورأى المتحدث الصيني أن هذا التوافق من شأنه تحسين توقعات الشركات في الجانبين، وضخ قدر أكبر من اليقين والزخم الإيجابي في التنمية الاقتصادية للصين والاتحاد الأوروبي والعالم.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات تجارية متصاعدة بين الجانبين، إذ وقّعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وليتوانيا، في مايو/ أيار الماضي، مقترحا يدعو المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ما وصفته بـ"ممارسات تجارية غير عادلة"، بينها الرسوم والقيود المرتبطة بالواردات الصينية.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو في 2025، مقابل صادرات إلى الصين بنحو 199 مليار يورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو، وفق إحصاءات "يوروستات".

