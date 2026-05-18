الرئيس أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار

الرئيس أردوغان: رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولا في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال حفل تكريم استضافه اتحاد الغرف والبورصات التركية...

إسطنبول/الأناضول



أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا رفعت حجم تجارتها الخارجية إلى 820 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الاثنين خلال حفل تكريم استضافه اتحاد الغرف والبورصات التركية.

وقال الرئيس التركي رفعنا حجم تجارتنا الخارجية إلى 820 مليار دولار، كما أوصلنا صادراتنا من السلع والخدمات إلى 396 مليار دولار، وسنتجاوز أيضا حاجز الـ400 مليار دولار في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن تركيا أصبحت أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، في مرحلة تشهد تصاعدا للنزعات الحمائية على المستوى العالمي واشتداد المنافسة التجارية.

وأكد أردوغان أن الفريق الاقتصادي في تركيا اتخذ كافة التدابير اللازمة لتقليل الضغوط التي تعيشها الأسواق إلى أدنى مستوى ممكن، وأنها ستواصل في ذلك.

وأوضح أن أخلاقيات العمل والتجارة في تركيا تشكلت وفق تقاليد "الأخية" الممتدة لألف عام، قائلا: "لا مكان فيها لاعتبار الفرص غنائم، أو للغش والتقليد، أو للتحرك بدافع المصالح الشخصية".

