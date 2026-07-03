الرئيس أردوغان: تركيا تصدر البذور إلى 117 دولة

إسطنبول/ الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الخضراوات، والرابعة في إنتاج الفواكه

- تركيا ضمن أكبر 10 دول في العالم في قطاع إنتاج البذور، وتصدر البذور إلى 117 دولة

- نتوقع هذا العام تحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح والعديد من المحاصيل الأخرى

- تركيا تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية، وأنها تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ضمن الدول العشر الأولى عالميا في إنتاج البذور، وتصدر البذور إلى 117 دولة.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لبنك الزراعة التركية بإسطنبول.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن موسم الحصاد يسير بشكل إيجابي، وأن المزارعين الأتراك بدأوا يلمسون نتائج واعدة من حيث الإنتاج.

وأضاف: "نتوقع هذا العام تحقيق أرقام قياسية في إنتاج الشعير والقمح والعديد من المحاصيل الأخرى".

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المنتجات الزراعية، وأنها تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد منها.

وأردف: "تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الخضراوات، والرابعة في إنتاج الفواكه، كما تأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في إنتاج 21 محصولا نباتيا".

وشدد على أن تركيا ضمن أكبر 10 دول في العالم في قطاع إنتاج البذور، وتصدرها إلى 117 دولة.

كما تطرق أردوغان، إلى البيانات الاقتصادية التركية لشهر يونيو/ حزيران المنصرم، قائلا "ارتفعت صادراتنا لشهر يونيو بنسبة 21.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 24.94 مليار دولار".

وأضاف "كما ارتفعت صادراتنا خلال النصف الأول من العام الجاري بـ3.6 بالمئة، لتصل إلى 136.59 مليار دولار".

وقال أردوغان، إن صادرات المنتجات الزراعية والغذائية ارتفعت بـ23.3 بالمئة لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال يونيو، فيما بلغت صادرات النصف الأول من العام 16.3 مليار دولار بزيادة 3.3 بالمئة.

ولفت إلى أن تركيا أنهت عام 2025 بفائض في التجارة الخارجية للقطاع الزراعي والغذائي بلغ 6.5 مليارات دولار، فيما سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 فائضاً قدره 693 مليون دولار.

كما أشار الرئيس التركي، إلى أن معدل التضخم في يونيو بلغ 0.99 بالمئة.



وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المؤشرات في دعم الاقتصاد التركي.