بعد يومين من إطلاقه لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة على عبور المضيق

الذهب يرتفع 2.6 بالمئة بعد تعليق ترامب "مشروع الحرية" في هرمز بعد يومين من إطلاقه لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة على عبور المضيق

الرباط / الأناضول

ارتفعت أسعار الذهب 2.6 بالمئة إلى 4691 دولارا للأونصة، الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق "مشروع الحرية" مؤقتا في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 08:30 تغ، صعد سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية إلى 4691 دولارا للأونصة، وسط تراجع طفيف لمؤشر الدولار إلى 98 نقطة.

ويأتي ارتفاع الذهب، الذي يعد من أبرز الملاذات الآمنة، وسط ترقب الأسواق تداعيات التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية.

ويتخوف المستثمرون من اتساع حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي نتيجة تداعيات الحرب، مع مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم عالميا.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب تعليق "مشروع الحرية" مؤقتا، بعد يومين من إطلاقه لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز على عبوره.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل، أعلن ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها قررت لاحقا إغلاقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

