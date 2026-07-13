الذهب يتراجع 1.5 بالمئة إلى 4080 دولارا للأونصة إثر تصعيد أمريكي إيراني وسط مخاوف من ارتفاع مستويات التضخم

الرباط/ الأناضول

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، 1.5 بالمئة إلى 4080 دولارا للأونصة، متأثرة بتجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وزيادة المخاوف من ارتفاع مستويات التضخم.

وبحلول الساعة 10:30 ت.غ.، انخفض سعر المعدن الأصفر بنحو 1.5 بالمئة، ليستقر عند 4080 دولارا للأونصة، بحسب تداولات.

وجاء التراجع في ظل هجمات إضافية شنها الجيش الأمريكي على إيران.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتستهدف إيران أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، دون التنسيق معها أو لدى مرورها في مسار غير الذي تحدده.

والاثنين، قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن "دخلت مرحلة أزمة بلا شك"، في ظل الهجمات المتبادلة.

واعتبر بقائي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، أن إيران لم تكن يوما الطرف المبادر إلى خرق التزاماتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم، وشملت وقفا لإطلاق النار، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، ووسط مخاوف عالمية من تداعيات أمنية واقتصادية.