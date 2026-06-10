عند أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عقب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني..

الذهب يتراجع أكثر من 2 بالمئة إلى 4180 دولارا للأونصة عند أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عقب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني..

الرباط / الأناضول

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بنسبة تخطت 2 بالمئة إلى 4180 دولارا للأونصة، عند أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عقب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني.

ووصل سعر المعدن الأصفر بحلول الساعة 8.30 ت.غ. إلى 4180 دولارا للأونصة متراجعا بنحو 2.2 بالمئة.

ويأتي هذا التراجع، لهذا الأصل الأكثر أمانا، في ظل تقلب حاد للأسواق وارتفاع طفيف لمؤشر الدولار.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية بتجدد الحرب بعد تعثر المفاوضات.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

جاء ذلك عقب إعلان إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالبلاد، إذ قال التلفزيون الرسمي، إن دوي انفجارات سمع في جزيرتي "قشم" و"سيريك" بمنطقة مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

