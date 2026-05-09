الخطوط الجوية التركية تنقل 7.2 ملايين مسافر في أبريل عدد الوجهات ارتفع من 353 إلى 358 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي

إسطنبول / الأناضول

بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية 7.2 ملايين مسافر خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت الشركة، الجمعة، نتائج حركة النقل الخاصة بأبريل 2026 عبر منصة الإفصاح العام التركية.

وبحسب البيانات، تراجع عدد الركاب على الرحلات الدولية 1.9 بالمئة إلى 4.7 ملايين مسافر، فيما انخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية 5 بالمئة ليبلغ 2.5 مليون مسافر.

وفي حين بلغ معدل امتلاء المقاعد في أبريل من العام الماضي 83.2 بالمئة، ارتفع هذا العام إلى 83.4 بالمئة.

كما ارتفع عدد الوجهات التي تسيِّر إليها الشركة رحلاتها من 353 إلى 358 وجهة، فيما ارتفع عدد الطائرات 12.6 بالمئة من 476 إلى 536 طائرة.

