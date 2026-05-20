التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى 3 بالمئة في أبريل في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب على إيران..

الرباط/ الأناضول

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2023.

جاء ذلك وفق بيانات صادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو كان عند 2.6 بالمئة خلال مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، ارتفع إلى 3 بالمئة خلال أبريل، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وسجلت رومانيا أعلى معدل تضخم خلال أبريل بنحو 9.5 بالمئة، تلتها بلغاريا بـ6 بالمئة، ثم كرواتيا بـ5.4 بالمئة، ولوكسمبورغ بـ5.2 بالمئة، وليتوانيا بـ4.9 بالمئة.

في المقابل، سجلت السويد أدنى معدل تضخم بـ0.5 بالمئة، تلتها الدنمارك بـ1.2 بالمئة، وفق البيانات ذاتها.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وعقب تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 من الشهر ذاته حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يُبرم اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، أسفرت عن قتلى أمريكيين وإسرائيليين.