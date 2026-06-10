إلى 4.2 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تضرر سلاسل الإمداد بسبب الحرب على إيران

التضخم الأمريكي يرتفع لأعلى معدل له منذ 3 سنوات إلى 4.2 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تضرر سلاسل الإمداد بسبب الحرب على إيران

الرباط/ الأناضول

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى 4.2 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وقال المكتب، في بيان، إن هذه النسبة التي تعد الأعلى منذ أبريل/نيسان 2023 (بلغت حينها 4.9 بالمئة)، جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 23.5 بالمئة، بسبب تداعيات حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولفت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة خلال مايو الماضي على أساس شهري.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا بفعل التوتر في الشرق الأوسط والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، ما تسبب في تقلبات حادة بالأسواق العالمية.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران، بدعوى الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء.

وبين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وإثر تعثر المفاوضات، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، بما قد ينعكس على أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالمياً.