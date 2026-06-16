وفق بيان صادر عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في باكو..

البنك الإسلامي للتنمية يقر تمويلات بـ2.8 مليار دولار لـ9 دول وفق بيان صادر عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في باكو..

الرباط / الأناضول



وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء، على حزمة تمويلات تنموية بقيمة 2.8 مليار دولار لصالح 9 دول أعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ367 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وفق بيان للبنك.

وشملت التمويلات الجديدة مشاريع وبرامج في أوغندا وتركيا وطاجيكستان ونيجيريا وكوت ديفوار وفلسطين وبنغلاديش وغامبيا وبنين.

وقال البنك إن هذه الموافقات تعكس التزامه بدعم مشاريع تحويلية تعزز الربط الإقليمي، وأمن الطاقة، والنظم الغذائية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ومن أبرز التمويلات، وافق البنك على تمويل بقيمة 650.75 مليون يورو لأوغندا، لإنشاء مشروع خط السكة الحديد القياسي بين مالابا وكمبالا.

وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة وعالية السعة ومنخفضة الكربون، بما يسهم في خفض تكاليف النقل، وتقليل أوقات السفر، وتحسين سلامة الركاب، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل.

كما وافق البنك على تمويل بقيمة 660.35 مليون يورو لتركيا، لتنفيذ مشروع معبر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الربط بين قارتي أوروبا وآسيا عبر المدينة، وتسهيل حركة نقل البضائع، وتحسين تنقل الركاب.

وفي بنغلاديش، أقر البنك تمويلا بقيمة 1.004 مليار دولار لمشروع تحديث وتوسعة المصفاة الشرقية، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع القدرة المحلية على توفير الوقود، ويضمن إمدادات أكثر استدامة وبأسعار ميسرة في السوق المحلية.

كما وافق على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لنيجيريا، من أجل مشروع تطوير الطاقة الشمسية في ولاية النيجر، بهدف توسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، وتعزيز موثوقية الإمدادات، وتنويع مزيج الطاقة.

وفي فلسطين، أقر البنك تمويلا بقيمة 22 مليون دولار للمرحلة الأولى من مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف تحسين أمن الطاقة، وتوسيع الحصول على الكهرباء بأسعار ميسرة، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود.

وشملت التمويلات أيضا 93.8 مليون دولار لطاجيكستان لإعادة تأهيل طريق روشان ـ فارشيز، و86.55 مليون يورو لكوت ديفوار لتعزيز البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وتوسيع الوصول إلى خدمات الطاقة.

كما تضمنت 30.01 مليون دولار لغامبيا لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، و19.17 مليون يورو لبنين لتطوير أنظمة زراعية قائمة على البقوليات، بما يدعم الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو بين 16 و19 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام".

وتجمع الاجتماعات صناع سياسات وخبراء تنمية وقادة مؤسسات مالية من الدول الأعضاء في البنك، البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى شركاء من مؤسسات تنموية ومالية دولية.

ويناقش المشاركون قضايا تنموية ومالية، بينها التمويل الإسلامي، وتوظيف الشباب، والتكيف مع تغير المناخ، والاقتصاد الحلال، والربط الإقليمي في قطاع الطاقة، والتجارة، والذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية، والابتكار والشركات الناشئة.