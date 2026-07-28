"البترول التركية" تستحوذ على 15 بالمئة من "بريتش بتروليوم" في كركوك في إطار زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لأنقرة..

أنقرة / الأناضول

استحوذت شركة البترول التركية المساهمة (TPAO) على 15 بالمئة من حصة شركة "بريتش بتروليوم" (BP) في حقول كركوك النفطية بالعراق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، قبيل استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا.

ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة البترول التركية جم أردم، ونائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع التنقيب والإنتاج بشركة "بي بي" أندرو ماك أوسلان، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار في كلمة عقب مراسم التوقيع، إن تركيا أبرمت منذ بداية عام 2026 اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تطوير شركة البترول التركية وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف: "اليوم وقعنا أحد المخرجات الملموسة لاتفاقياتنا مع بي بي، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت تركيا شريكا مع بي بي في الحقول النفطية بمدينة كركوك".

وأوضح أن المشروع يمثل إحدى أهم الخطوات ضمن مساعي تحويل شركة البترول التركية إلى شركة تنتج مليون برميل يوميا من النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمنح الشركة التركية حصة تبلغ 15 بالمئة.

وأضاف بيرقدار أنه سيتم تشكيل تحالف يضم شركة "كونوكو فيليبس" و"بي بي" وشركة البترول التركية، للعمل على تطوير الاحتياطات المقدرة بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في المنطقة.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.