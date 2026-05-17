الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.3 بالمئة في الربع الأول بسبب الحرب على إيران، وفق تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل..

زين خليل/الاناضول

أفادت معطيات رسمية، الأحد، بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.3 بالمئة، على أساس سنوي، جراء الحرب ضد إيران.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية) في تقرير: "انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقًا لتقدير أولي للناتج المحلي الإجمالي"، وفق موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، يعكس هذا التراجع الحاد، الذي ينهي سلسلة نمو استمرت ربعين متتاليين، بشكل رئيسي الآثار الاقتصادية للحرب على إيران.

ومن الأرقام "المقلقة"، وفق الموقع، "انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 4.5 بالمئة سنويا، وهو المؤشر الذي يعكس بشكل أكثر واقعية مستوى المعيشة في البلاد، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025".

وفي الربع الأخير من 2025، كان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.9 بالمئة، وفق المصدر ذاته.

تقرير دائرة الإحصاء قال: "انخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض مماثل بنسبة 4.6 بالمئة في الربع الأخير".

"في المقابل، ارتفع الإنفاق الأمني بنسبة 9 بالمئة وفق الحساب السنوي، على خلفية القتال الدائر"، وفق التقرير.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الاقتصادية والبشرية جراء الحروب التي تشنها على عدة دول بالمنطقة، وتمنع تداول الصور والفيديوهات بشأن ذلك.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

