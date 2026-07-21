الذهب زاد 1.5 بالمئة إلى 4077 دولارا للأونصة والفضة 4.6 بالمئة إلى 59.7 دولارات

ارتفاع الذهب والفضة مع إقبال البنوك المركزية على الشراء الذهب زاد 1.5 بالمئة إلى 4077 دولارا للأونصة والفضة 4.6 بالمئة إلى 59.7 دولارات

الرباط/ الأناضول

سجلت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ارتفاعا، الثلاثاء، مدفوعة بزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وتراجع طفيف لمؤشر الدولار، بالتوازي مع التوترات في مضيق هرمز.

وصعد الذهب 1.5 بالمئة إلى 4077 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية بحلول الساعة 10:30 "ت.غ".

فيما زادت الفضة 4.6 بالمئة إلى 59.7 دولارا للأونصة.

وشملت المكاسب البلاتين، الذي صعد 2.4 بالمئة إلى 1641 دولارا للأونصة.

ويأتي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة في ظل تقلبات في الأسواق العالمية، ومخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع مستويات التضخم عالميا على وقع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتلقت الأسعار دعما من زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، ومخاوف الركود والتضخم، إلى جانب تراجع طفيف لمؤشر الدولار.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن واشنطن هجمات يومية على إيران، وترد طهران بهجمات تستهدف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الكويت والبحرين والأردن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي للطاقة والتجارة، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.