ارتفاع استثمارات الصين نحو الخارج بـ3.9 بالمئة بالربع الأول من 2026 على أساس سنوي، لتتجاوز 62 مليار دولار

الرباط / الأناضول

ارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة نحو الخارج بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 62.88 مليار دولار.

أفاد بذلك بيانات رسمية لوزارة التجارة في الصين، الثلاثاء، نشرتها وكالة "شينخوا".

وأضافت الوزارة أن من بين ذلك قيام صينيين بضخ استثمارات مباشرة غير مالية في 5231 شركة أجنبية في 142 دولة ومنطقة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 43.5 مليار دولار، دون تفاصيل أكثر.

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ حجم الاستثمارات الصينية الموجهة إلى الخارج خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 60 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي تلك الاستثمارات خلال العام كله نحو 174 مليار دولار.

وعملت الصين على رفع استثماراتها الخارجية رغم الظروف الاقتصادية الصعب بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.