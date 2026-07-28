الخطوة تتيح لـ"البترول التركية" المشاركة في تطوير حقول كركوك التي تقدر احتياطاتها المحتملة بنحو 3 مليارات برميل.

اتفاق ينقل 15 بالمئة من شركة عاملة بحقول كركوك إلى "البترول التركية" الخطوة تتيح لـ"البترول التركية" المشاركة في تطوير حقول كركوك التي تقدر احتياطاتها المحتملة بنحو 3 مليارات برميل.

وقعت شركة البترول التركية "TPAO"، الاثنين، اتفاقية نقل أسهم مع شركة "بي بي"، استحوذت بموجبها على حصة قدرها 15 بالمئة في شركة "بي بي إنرجي كومباني أوف كركوك ليمتد" (BPECKL) العاملة في حقول كركوك بالعراق.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الشراكة الجديدة تتيح لشركة البترول التركية المشاركة في تطوير الحقول الواقعة في كركوك، إحدى أهم مناطق إنتاج الهيدروكربونات في العراق.

وأضاف أن الشركة ستعمل مع شركائها في "بي بي إنرجي كومباني أوف كركوك ليمتد" على استثمار احتياطيات تقدر بنحو 3 مليارات برميل وإدخالها إلى الإنتاج.

وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً مهماً من هدف تعزيز حضور شركة البترول التركية ونشاطها على الساحة الدولية، مؤكداً أن كركوك تكتسب أهمية خاصة لتركيا لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تنفيذ مشاريع ناجحة تحقق منفعة متبادلة للطرفين خلال السنوات المقبلة.