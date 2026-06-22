منذ دخول مذكرة التفاهم مع واشنطن حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري..

إيران تصدر 36 مليون برميل من النفط في غضون 5 أيام منذ دخول مذكرة التفاهم مع واشنطن حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري..

الرباط / الأناضول

أعلنت إيران الاثنين، تصدير 36 مليون برميل من النفط في غضون 5 أيام، منذ دخول مذكرة التفاهم مع واشنطن حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة مهر للأنباء، غداة انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمس الأحد في سويسرا.

وقالت الوكالة إن البلاد صدرت 36 مليون برميل من النفط الخام منذ 18 يونيو الجاري، وهو اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم، وحتى اليوم.

وقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي، كانت إيران تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدر نحو 2 مليون برميل يوميا.



فيما تراجع التصدير بشكل ملحوظ إلى أقل من 1 مليون برميل يوميا خلال الحرب بسبب استهداف بنيتها التحتية فضلا عن الحصار الأمريكي البحري.

والأحد، عقدت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

المذكرة أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.