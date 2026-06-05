وبرعاية الرئاسة التركية وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، يواصل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أعمال القمة، في مركز إسطنبول المالي، التي انطلقت الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.

إسطنبول.. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار وبرعاية الرئاسة التركية وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، يواصل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أعمال القمة، في مركز إسطنبول المالي، التي انطلقت الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.

إسطنبول/ الأناضول

** نائب المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي محمود قاياجيك:

ـ الصندوق تأسس قبل نحو 10 أعوام ويدير أصولا تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار

ـ أصدر الصندوق في 2024 صكوكا بمليار دولار لإعادة تمويل مشروع مركز إسطنبول المالي

**عثمان تشودري رئيس إدارة المخاطر ومدير مجلس الإدارة في بنك جيت هاوس البريطاني:

- إسطنبول تعد من أكثر المراكز طموحا للتمويل الإسلامي العالمي

- قطاع الخدمات المصرفية التشاركية في تركيا شهد نموا ملحوظا



بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، الخميس، في يومها الثاني، دور الخدمات المصرفية التشاركية، وأسواق رأس المال الإسلامية، والصكوك وصناديق الاستثمار.



وبرعاية الرئاسة التركية وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، يواصل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أعمال القمة، في مركز إسطنبول المالي، التي انطلقت الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.



وأفاد مراسل الأناضول أن الجلسة الختامية لليوم الثاني من القمة العالمية، تناولت دور الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار.

وفي كلمة خلال الجلسة، أوضح نائب المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي محمود قاياجيك، أن الصندوق تأسس قبل نحو 10 أعوام، ويدير أصولا تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار.

وأكد قاياجيك، على الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي بالنسبة للصندوق.



وأشار إلى أن هذا المجال يدعم تعميق الأسواق المالية وتنويع أدوات سوق رأس المال.

وأوضح قاياجيك، أن أسواق رأس المال الإسلامية ولا سيما الصكوك، أصبحت أدوات استراتيجية في حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وأشار إلى أن 2024، كان عاما حافلا بالنجاحات لصندوق الثروة السيادي التركي، حيث أصدر صكوكا بقيمة مليار دولار لإعادة تمويل مشروع مركز إسطنبول المالي.

بدوره، قال عثمان تشودري، رئيس إدارة المخاطر، مدير مجلس الإدارة في "بنك جيت هاوس" البريطاني، إن إسطنبول تعد من أكثر المراكز طموحا للتمويل الإسلامي العالمي.

وأوضح تشودري، أن قطاع الخدمات المصرفية التشاركية في تركيا شهد نموا ملحوظا، وبلغ نطاقا واسعا وتأثيرا كبيرا بدعم من الحكومة التركية.

وذكر أن البنوك التشاركية التركية تتمتع بالفعل بعلاقات متينة مع عملاء من ذوي الدخل المرتفع الراغبين في الاستثمار في العقارات بالمملكة المتحدة.



ويشارك في القمة عدد كبير من الاقتصاديين العرب بينهم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 البروفيسور محمود محيي الدين، ورئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار.

كما يشارك في القمة مستشار الديوان الملكي السعودي، إمام المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.