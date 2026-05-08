إسطنبول تحتضن منتدى الأعمال التركي الإماراتي

إسطنبول/ الأناضول



احتضنت مدينة إسطنبول، الجمعة، منتدى الأعمال بين تركيا والإمارات الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، بمشاركة نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو ووزير التجارة الخارجية بالإمارات ثاني أحمد الزيودي.

وفي كلمته، قال طوزجو إن تركيا والإمارات تواصلان تقديم قصص نجاح ملهمة في العالم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبحث رأس المال العالمي عن ملاذات آمنة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج، وأن استئناف وتطور العلاقات التجارية منذ عام 2021 كان له دور كبير بفضل الجهود الشخصية والقيادة التي قدَّمها الزيودي.

وأكد طوزجو أن تركيا وصلت إلى عتبة 400 مليار دولار في صادرات السلع والخدمات، وأن الإمارات أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في هذا الشأن.

وبيَّن أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا والإمارات يبلغ 20 مليار دولار.

وأضاف أن الشركات الإماراتية لديها استثمارات مسجلة في تركيا بقيمة تقارب 8 مليارات دولار.

وأوضح طوزجو أن الشركات التركية بدورها تواصل نشاطها القوي في الإمارات في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والعقارات والإنتاج واللوجستيات.

وأضاف أن التعاون لا يقتصر على البلدين فقط، بل توجد فرص كبيرة في دول ثالثة، لاسيما في إفريقيا والقوقاز وسوريا، ما يتيح توسيع هذه الشراكة إلى مستويات أكبر.

من جانبه، قال الزيودي إن الإمارات تلعب دورا مهما في ربط الشرق بالغرب من خلال أنشطتها التجارية.

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف 3 مرات مقارنة بعام 2022.

وأردف: "اليوم تُعد تركيا خامس أكبر شريك للإمارات في التجارة غير النفطية".