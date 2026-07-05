"أوبك+" تقر زيادة بـ188 ألف برميل يوميا في حصص إنتاج النفط بأغسطس عقب اجتماع افتراضي للبلدان السبعة المشاركة في مجموعة الدول المصدرة للنفط

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أعلنت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط، الأحد، زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس/ آب المقبل.

وذكرت المجموعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان قررت تعديل الإنتاج والالتزام باستقرار سوق النفط".

وأوضح البيان، أن الدول السبع "اجتمعت افتراضيًا في 5 يوليو/ تموز الجاري (اليوم) لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها".

وتابع: "وقررت، في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا، من إجمالي كميات التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/ نيسان 2023، وسيُطبق هذا التعديل خلال أغسطس 2026".

وأشار البيان، إلى أن الدول المشاركة تحتفظ بإمكانية إعادة تطبيق التعديلات الطوعية الإضافية، كليًا أو جزئيًا، وبشكل تدريجي، وفقًا لتطورات أوضاع السوق.

وأكدت المنظمة أن الدول السبع ستواصل مراقبة السوق وتقييمها بشكل مستمر، مع الحفاظ على نهج حذر ومرن يسمح بزيادة الإنتاج أو تعليقه أو التراجع عن الزيادات التدريجية إذا اقتضت ظروف السوق ذلك.

كما شددت "أوبك" على التزام الدول السبع بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، وتعويض أي كميات إنتاج تتجاوز المستويات المتفق عليها.

وبحسب البيان، ستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 2 أغسطس المقبل.

وتعقد الدول السبع في "أوبك+" اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، حيث سبق أن أقرت زيادات مماثلة لشهري يونيو ويوليو 2026.

وبحسب مراقبين، فإن القرار الجديد للتحالف بزيادة الإنتاج سيضخ مزيدًا من الإمدادات إلى السوق العالمية، في وقت بدأت فيه صادرات النفط الخليجية التعافي التدريجي عبر مضيق هرمز، دون أن تبلغ مستويات ما قبل الحرب.

وتظهر بيانات رسمية لمنظمة أوبك تراجع إنتاج التحالف إلى 33.13 مليون برميل يوميًا في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ42.77 مليون برميل يوميًا في فبراير/ شباط، قبل أن يبدأ الإنتاج في التعافي خلال يونيو مع تحسن حركة التصدير، تزامنًا مع اتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب.

وفي 28 أبريل الماضي، قررت الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتبارًا من الأول من مايو الماضي، لتنهي مسيرة نحو 59 عامًا من العضوية في "أوبك"، ونحو 10 سنوات من الالتزام بتحالف "أوبك+".

وعقب القرار الإماراتي، قررت دول "أوبك+" دعم استقرار سوق النفط عبر رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو.