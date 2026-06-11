- مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا، بسبب الحرب على إيران

"أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2026 إلى مليون برميل يوميا - مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا، بسبب الحرب على إيران

الرباط / الأناضول

- رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 إلى 1.7 مليون برميل يوميا

- أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 بالمئة في 2026، و3.2 بالمئة في 2027

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2026 إلى مليون برميل يوميا، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً بالعام 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً في تقرير مايو.

وبذلك يصل إجمالي الطلب المتوقع هذا العام إلى 106.1 مليون برميل يومياً.

في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2027 إلى 1.7 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي الطلب إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

وأسار التقرير إلى تراجع إنتاج "أوبك" خلال مايو ماضي بنحو 177 ألف برميل يوميا، مقارنة بأبريل ليصل إلى 18 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن السعودية والعراق والإمارات زادت إنتاجها النفطي خلال مايو، في حين تراجع الإنتاج الإيراني.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 بالمئة خلال عام 2026، و3.2 بالمئة خلال عام 2027.

وتأتي هذه التقديرات وسط تقلبات تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.



وفي 28 أبريل/ نيسان قررت الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو، لتنهي مسيرة 59 عاما من العضوية في "أوبك"، وقرابة 10 سنوات من الالتزام بتحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وعددا من الدول المنتجة خارجها.

وتصاعدت التوترات الإقليمية بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف وقواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على تلك الهجمات.

