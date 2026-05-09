أنقرة ومسقط تعززان التعاون الاستثماري باتفاقيتين مع شركتين تركيتين

إسطنبول/ الأناضول

عززت أنقرة ومسقط التعاون الاستثماري بينهما في إطار شركة "أوياك تركعمان للاستثمار" بتوقيع اتفاقيتين مع شركتَين تركيتين، خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء.

شركة "أوياك تركعمان للاستثمار"، أسستها هيئة التضامن العسكري التركية "أوياك" التي تضم أكثر من 140 شركة و"جهاز الاستثمار العماني" عام 2025، وقعت اتفاقية، الجمعة، مع شركتي "ساماش" و"تيكاترون" اللتين تعدان من شركات "أوياك".

وشهد مراسم التوقيع في المعرض وزير الدفاع التركي يشار غولر، وقائد القوات البحرية التركية الأميرال أرجومنت طاطلي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة "أوياك" زكاي آقساقاللي.

ووقَّع الاتفاق الخاص بشركة "ساماش" المشغلة لاحتياطيات بنتونيت الصوديوم كل من المدير العام لـ"أوياك" مراد يالتشينطاش، وعضو مجلس إدارة "أوياك تركعمان للاستثمار" إبراهيم العيسري.

وبموجب الاتفاق، تم تأمين تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دولار لصالح "ساماش".

وتوجد أكبر احتياطيات معروفة لبنتونيت الصوديوم في العالم في الولايات المتحدة وتركيا، بينما يقع جزء مهم من الاحتياطيات التركية ضمن مناطق الامتياز التابعة لشركة "ساماش".

كما وقَّعت "أوياك تركعمان للاستثمار" مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على حصص في شركة "تيكاترون تكنولوجي" من أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية العاملة في مجال المركبات البرية غير المأهولة.

ويهدف رفع رأس المال الذي تخطط "أوياك تركعمان للاستثمار" لتنفيذه في "تيكاترون" إلى دعم زيادة القدرة الإنتاجية للشركة داخل تركيا، وتعزيز مشاريع البحث والتطوير، إضافة إلى تمويل استثمارات محتملة لإنشاء منشآت إنتاج خارج البلاد.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية ويختتم اليوم السبت، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.