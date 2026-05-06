أعلى مستوى منذ 2022.. غالون البنزين الأمريكي يتجاوز 4.5 دولار

الرباط / الأناضول

ارتفع سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى 4.53 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2022، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة استمرار التوترات في مضيق هرمز.

وأفادت الرابطة الأمريكية للسيارات في بيانات إحصائية بأن متوسط سعر الغالون (3.7 لتر) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران، إلى 4.53 دولار، بزيادة نحو 52 في المئة، وهو الأعلى منذ 2022.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وقبل يوم من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 107.98 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 100.44 دولار



والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في إطار ما أسماه "مشروع الحرية"، قبل أن يعلن فجر الأربعاء، تعليقه مؤقتا مع بقاء الحصار على المضيق قائما بالكامل.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

