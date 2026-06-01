أسعار برنت تقفز لـ97 دولارا للبرميل والنفط الأمريكي لـ93.8 دولارا إثر تعليق طهران تبادل الرسائل مع واشنطن ضمن مفاوضات وقف الحرب..

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.8 بالمئة، الاثنين، لتسجل 97 دولارا للبرميل، إثر تعليق إيران تبادل الرسائل مع أمريكا ضمن مفاوضات وقف الحرب بين البلدين، بسبب هجمات إسرائيل على لبنان.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 7.3 بالمئة، لتبلغ نحو 93.8 دولارا للبرميل مع حلول الساعة 14.30 ت.غ.

ويأتي هذا الارتفاع عقب تعليق إيران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية، عبر وسطاء، لوقف الحرب بين البلدين، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن طهران اتخذت قرار تعليق تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن نتيجة تواصل الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واشترطت لاستئناف هذه المحادثات أن توقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب بالكامل من المناطق التي احتلتها.

وذكرت أن إيران أدرجت على جدول أعمالها خيار إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، بالإضافة إلى تنشيط جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأحد، أعلن كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.