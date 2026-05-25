أسعار النفط تهبط 4.5 بالمئة وسط ترقب اتفاق بين واشنطن وطهران انخفض خام برنت إلى 99 دولارا والخام الأمريكي إلى 92 دولارا ..

الرباط/ الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام نفط برنت، الاثنين، بنسبة 4.5 بالمئة لتسجل 99 دولارا للبرميل، في ظل ترقب اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 4.7 بالمئة، لتبلغ نحو 92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:00 "ت.غ"، حسب تداولات.

والأحد، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض خلال إحاطة صحفية قوله إن واشنطن بلغت "مرحلة جيدة" نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران، وإن استكمال الاتفاق قد يستغرق أياما عدة.

وارتفعت أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم عالميا تحت وطأة الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، ورد الأخيرة العسكري وإغلاقها مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومساء السبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​