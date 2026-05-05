أسعار النفط تهبط 3 بالمئة إلى ما دون 111 دولارا للبرميل مع استمرار تقلبات الأسواق نتيجة توترات مضيق هرمز..

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 بالمئة، الثلاثاء، إلى دون 111 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلبات الأسواق نتيجة توترات مضيق هرمز.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران 3.5 بالمئة، إلى 102 دولارات للبرميل بحلول الساعة 13:30 ت.غ.

وهذا الهبوط يأتي بعد أن سجلت أسعار برنت ارتفاعا بـ6 بالمئة لتصل إلى 114 دولارا، والنفط الأمريكي سجل 106.4 دولار للبرميل بزيادة 3.9 بالمئة، عند التسوية يوم أمس الاثنين.

وتأتي هذه التقلبات مع تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت إيران من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تقترب من المضيق.

ولاحقاً، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج، مدعية أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح، كخطوة أولى في هذا المسار".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" أن فرقاطة أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات، مدعية أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها، وهو ما نفته "سنتكوم" لاحقاً.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقاً" لوقف إطلاق النار.

وتلا ذلك إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، فيما أفادت إمارة الفجيرة بنشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، مشيرة إلى أنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.