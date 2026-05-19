أسعار النفط تنخفض 2 بالمئة عقب إعلان ترامب تعليق هجوم مقرر ضد إيران

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2 بالمئة، الثلاثاء، لتسجل 109.9 دولارات للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم الذي كان مقررا اليوم ضد إيران.

بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.5 بالمئة، لتبلغ نحو 108 دولارات للبرميل.

يأتي ذلك الهبوط، عقب إعلان ترامب مساء الاثنين قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف بتدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه وجه وزارة الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.