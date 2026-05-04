أسعار النفط تقفز 6 بالمئة مع تصاعد التوتر بهرمز وهجمات على الإمارات خام برنت بلغ 115 دولارا للبرميل، والخام الأمريكي 106 دولارات

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6 بالمئة، الاثنين، إلى 115 دولارا للبرميل، مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز وهجمات إيرانية استهدفت الامارات.

كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 4 بالمئة، لتبلغ نحو 106 دولارات للبرميل بحلول الساعة 17:00 (ت.غ).



ويأتي هذا الارتفاع في ظل مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، في واحدة من أهم ممرات شحن النفط في العالم، وعقب تعرض الإمارات لهجمات إيرانية .

ومع دخول اليوم الـ66 لاندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أعلن ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

ولاحقا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج، مدعية أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأميركي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح، كخطوة أولى في هذا المسار".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" أن فرقاطة أميركية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات، مدعية أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها، وهو ما نفته "سنتكوم" لاحقا.

كما حذّر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل أميركي في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز يُعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتلا ذلك إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، فيما أفادت إمارة الفجيرة بإصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، مشيرة إلى أنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.

