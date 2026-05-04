أسعار النفط تقفز 5 بالمئة مع تصاعد التوتر في هرمز

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5 بالمئة، الاثنين، لتسجل 114 دولارا للبرميل، عقب حديث إيران عن منع دخول سفن أمريكية إلى مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 5 بالمئة، لتتجاوز 107 دولارات للبرميل بحلول الساعة 10:30 (ت.غ).

والاثنين، قالت وحدة العلاقات العامة بالجيش الإيراني إن القوات البحرية منعت سفنا أمريكية من دخول مضيق هرمز.

وكان متحدث الحرس الثوري الإيراني نائب رئيس العلاقات العامة حسين محبي صرح، الاثنين، بأنه سيتم إيقاف أي سفن تنتهك القواعد في مضيق هرمز باستخدام القوة.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ بتنفيذ عملية "مشروع الحرية" لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا علاقة لها بأزمة الشرق الأوسط، للسماح لها بالمرور عبر المضيق.

وفجر الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.