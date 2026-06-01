أسعار النفط ترتفع 3 بالمئة عقب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1 بالمئة، الاثنين، لتسجل 94 دولارا للبرميل، عقب تجدد التوتر ما بين الولايات المتحدة وإيران

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.4 بالمئة، لتبلغ نحو 90.3 دولارات للبرميل بحلول الساعة 7:30 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية بنهاية الأسبوع.

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشزته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء الأحد إنها استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيّرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك الواقعتين قرب مضيق هرمز، جنوبي إيران.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت عقب إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-1" في أثناء تحليقها "فوق المياه الدولية".

والأحد، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه أسقط طائرة مسيّرة مسلحة تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.



وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية ما تسبب في اضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات في أسعار الطاقة.

وقبل يوم من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارا.

