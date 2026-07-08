أسعار النفط ترتفع 2.2 بالمئة إثر تجدد الهجمات الأمريكية الإيرانية أسعار برنت بلغت 75.8 دولارا، والنفط الأمريكي 72 دولارا للبرميل

الرباط / الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.2 بالمئة، الأربعاء، لتسجل نحو 75.8 دولارا للبرميل، إثر تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.2 بالمئة، لتبلغ نحو 72 دولارا للبرميل عند الساعة 8 ت.غ.

وجاء الارتفاع عقب تجدد التوتر العسكري، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على هجمات أمريكية على جنوبي البلاد الليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء، أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بشن هجمات على إيران "ردا على هجماتها التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي، الذي يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما.

والثلاثاء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض 3 ناقلات نفط للاستهداف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها.

ولاحقا، أعلنت الرياض والدوحة أن من بين هذه الناقلات ناقلة سعودية وأخرى قطرية، وأدانتا الهجوم الإيراني.

والأربعاء، أعلنت الكويت التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة "معادية"، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.