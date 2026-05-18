أسعار النفط ترتفع 1 بالمئة وسط تعثر مفاوضات واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1 بالمئة، الاثنين، لتسجل 110 دولارات للبرميل، في ظل تعثر جهود إنهاء الحرب على إيران، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات نظر واشنطن وطهران.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.1 بالمئة، لتبلغ نحو 106 دولارات للبرميل بحلول الساعة 09:00 (ت.غ).

والسبت، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بتصعيد عسكري ضد إيران، إذ نشر على منصته "تروث سوشيال" صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.